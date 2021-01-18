رصد 526 مخالفة لأحكام قانون الدواء والصيدلة خلال السنة الماضية

صرح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات ان الزيارات الرقابية رصدت 526 مخالفة لأحكام قانون الدواء والصيدلة رقم (12) لسنة (2013) بحق مؤسسات صيدلانية وغير صيدلانية خلال العام الماضي في مناطق مختلفة من المملكة، اضافة الى إغلاق 91 مؤسسة صيدلانية وغير صيدلانية واحالة 88 مؤسسة منها للنائب العام ومحكمة امن الدولة.

وأشار مهيدات، في بيان صحفي اليوم الاثنين، الى تنفيذ فرق الرقابة والتفتيش الدوائي لأكثر من 1348 زيارة تفتيشية على مصانع ومؤسسات صيدلانية وغير صيدلانية خلال العام الماضي، كان من بينها 68 زيارة على مصانع، و1120 مؤسسة صيدلانية، و160 مؤسسة غير صيدلانية.

وأكد ان هذه الزيارات المكثفة وعلى مدار الاربع وعشرين ساعة هدفها تحقيق الأمن الدوائي من ناحية ضمان حصول المواطن على دواء آمن وفعال يتمتع بجودة عالية حيث تقوم المؤسسة من خلال قسم الرقابة والتفتيش الدوائي بمراقبة وتنظيم ومتابعة جميع الإجراءات الكفيلة باحكام الرقابة على الدواء، والأمصال والمطاعيم، والمخدرات والمؤثرات العقلية، ومستحضرات الفيتامينات والمعادن، وتركيبة حليب الرضع وصغار الاطفال وأغذيتهم، والادوية النباتية ومستحضراتها.

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