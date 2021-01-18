الفايز يؤكد حرص الأردن على وحدة الأراضي السورية

التقى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، في مكتبه بدار مجلس الأعيان، اليوم الإثنين، السفير الكويتي لدّى المملكة عزيز الديحاني، وبحث معه أوجه العلاقات الأخوية بين الاردن والكويت، وسبل تعزيزها والبناء عليها بمختلف المجالات.

وأشاد الفايز بالمستوى الرفيع، الذي وصلت إليه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، التي وصفها بالعميقة والتاريخية وتقوم على الاحترام المتبادل، وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين وقضايا الأمة العربية، وهي علاقات راسخة وقوية، وتشكل انموذجًا في العمل العربي المشترك.

بدوره ، عبر السفير الكويتي خلال اللقاء، عن اعتزاز بلاده بالعلاقات الراسخة مع الأردن، مؤكدًا حرص دولة الكويت على تنميتها وترسيخها.

كما التقى الفايز في مكتبه بدار مجلس الأعيان، القائم بأعمال السفارة السورية لدّى المملكة بالإنابة عصام ينال.

وأكد الفايز خلال اللقاء حرص الأردن على وحدة الأراضي السورية وشعبها، مضيفا “ان مواقف الأردن تجاه الأزمة السورية واضحة وثابتة، فالأردن منذ اندلاع الازمة السورية، أكد ضرورة ايجاد حل سياسي للأزمة، يحفظ وحدة سوريا وشعبها وأراضيها، وينهي معاناة اللاجئين السوريين ويمكنهم من العودة إلى وطنهم”.

وأشار إلى أهمية تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين بما يحقق المصالح المشتركة، داعيا إلى تسهيل حركة التجارة الأردنية إلى سوريا عبر المنافذ الحدودية.



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