اسرائيل تشترط لتطبيع علاقاتها مع اردوغان وقف اية نشاطات لحركة حماس في تركيا التي تجاوبت جزئيا

افاد موقع “واينت” الاسرائيلي، اليوم الاثنين، ان اسرائيل لن تقوم بتطبيع علاقاتها مع تركيا وتعيد السفير الى انقرة، ما لم تقم تركيا بوقف نشاط حركة حماس على الاراضي التركية.

وذكر التقرير أن وزارة الخارجية الاسرائيلية قامت مؤخرا بتعيين ايريت ليليان في موقع القائم بأعمال السفارة في انقره، علما بان ليليان ديبلوماسية كبيرة ومختصة بالشأن التركي، وذكر التقرير انه من خلال تعيينها فان اسرائيل تبعث رسالة حسن نية بهدف توسيع العلاقات الديبلوماسية مع تركيا، ودراسة ان كان من الممكن فتح صفحة جديدة بالعلاقات.

ونقل الموقع عن مسؤول اسرائيلي كبير قوله ان “اردوغان سيكون سعيدا ان اعدنا سفيرنا الى انقرة، لكن ما يهمنا هو نشاط حماس في تركيا”. والتقديرات بحسب التقرير ان تقوم اسرائيل بمطالبة تركيا اغلاق مكاتب حماس في اسطنبول كشرط لتطبيع العلاقات.

وذكر التقرير ان وسائل الاعلام التركية قد افادت خلال الاشهر الاخيرة ان السلطات في البلاد بدأت بفرض قيود على نشطاء حركة حماس، وذكر الاعلام التركي ان السلطات توقفت عن منح الجنسية او تأشيرات الاقامة المختلفة لنشطاء حركة حماس، كما فعلت في الماضي.

وسائل الاعلام التركية نسبت فتور العلاقات بين تركيا وحماس الى تقرير نشرته “التايمز” قبل شهرين حول نشاط خلية سرية لحماس في تركيا قامت بتنفيذ هجمات ضد مؤسسات في رام الله وهجمات ضد السفارة السعودية والاماراتية في اوروبا، حيث ذكر التقرير ان السطات التركية حذرت حماس من انها ستقوم بطرد بعض النشطاء لمخالفتهم التعليمات، وان الرئيس التركي، لم يتدخل لمساعدة قادة حماس بالموضوع.

ونقل تقرير “التايمز” عن جهات استخباراتية دولية قولها ان تلك الوحدة السرية عملت من اسطنبول بصورة مستقلة عن مكتب حماس، وهي مرتبطة بالذراع العسكري للحركة، وتتلقى اوامرها من يحيى السنوار، قائد حماس في غزة

وذكر التقرير ان اسرائيل لا تتأثر بشكل خاص من الاشارات التي تأتي من تركيا حول رغبتها فتح صفحة جديدة بالعلاقات مع اسرائيل، وترى بذلك تطلعا الى ادارة بايدن ومخاوف اردوغان من قيام الادارة الجديدة اتخاذ موقف متصلب تجاه تركيا.

قنوات الاتصال الحالية بين اسرائيل وتركي تتم، في هذه المرحلة، بشكل أساسي بين جهاز الاستخبارات التركي، والموساد الاسرائيل، حيث قامت اسرائيل مؤخرا بمساعدة تركيا على احباط ثلاثة هجمات لتنظيم داعش على اراضيها.