من حق يوم ١٥ يناير ان يُفاخر باحتضان عيد ميلاد جمال عبد الناصر.. بقلم : فهــــد الريمــــاوي
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جرينتش+2 07:01
اسرائيل تشترط لتطبيع علاقاتها مع اردوغان وقف اية نشاطات لحركة حماس في تركيا التي تجاوبت جزئيا
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