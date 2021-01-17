وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد عن تسجيل 8 وفيات و957 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 314514
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وزير الخارجية التركي السابق يوجه نصيحة إلى أردوغان بفتح محادثات مباشرة مع الرئيس السوري
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