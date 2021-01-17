وزارة المياه تحذر من خطر انجماد العدادات خلال المنخفض الجوي

دعت وزارة المياه والري إلى ضرورة الاستعداد الجيد واتخاذ الاحتياطات والإجراءات الفاعلة والمسؤولة لحماية المزروعات والمواشي وعدادات المياه والمرافق المائية المنزلية المختلفة من موجات الصقيع.

وأشارت الوزارة، قي بيان لها، اليوم الأحد، إلى أنه متوقع أن تكون مرافقة للمنخفض الجوي الذي يتوقع أن يبدأ اليوم، مع انخفاض حاد على درجات الحرارة قد تستمر لعدة أيام.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة عمر سلامة، إن المنخفضات الجوية المتوقعة، سيرافقها هطولات مطرية غزيرة مما يستوجب من المزارعين اتخاذ اجراءات احترازية تضمن حماية مزروعاتهم المحاذية للسيول والأودية من خطر مداهمة مياه الفيضانات وخاصة التي تقع أسفل السدود مع توقع عدة منخفضات على المملكة محملة بأمطار الخير والثلوج هذا الأسبوع.

وأكد أن الوزير أصدر تعليمات مشددة لجميع كوادر المياه في جميع المناطق الى اتخاذ كل ما يلزم للتنسيق مع مختلف الجهات والحكام الاداريين ورؤساء البلديات بالخصوص واستحداث غرف عمليات للتعامل مع الحالة الجوية والتنسيق مع مختلف الجهات للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة.

وناشد الجميع يضرورة التعامل بمسؤولية مع ارشادات ونداءات الوزارة، مبينا ان كوادر قطاع المياه تأخذ احتياطاتها اللازمة في مثل هذه الأحوال وان مركز العمليات والسيطرة في مركز الوزارة ومركز الشكاوي الموحد تتلقى الملاحظات على مدار الساعة وتتابع تطورات الحالة الجوية وتتعامل معها بمنتهى المسؤولية.

ونوه الى اهمية استفادة المواطنين من امطار الخير وتخزينها والاستفادة منها، وضرورة اتباع تعليمات سلطة المياه في عدم ربط مزاريب مياه الامطار على شبكات الصرف الصحي وكذلك حماية عدادات المياه في العقارات والمنازل من خطر الانجماد وتلفها، داعيا إلى عدم القاء المخلفات داخل شبكات الصرف الصحي او في مجاري الاودية والتي تشكل تحديا كبيرا امام مؤسسات قطاع المياه لما لها من تاثير على وقف مصادر المياه نتيجة التلوث وبالتالي توقف الضخ عن مناطق.

وأكد على اهمية الإبلاغ عن اية ملاحظة او شكوى على هاتف الشكاوي الموحد (117116) او على الارقام ( 0791500686) او (0791500696) للابلاغ عن اية شكاوي تتعلق بالمياه والصرف الصحي عبر خدمة “الواتساب”.