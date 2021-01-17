وزارة الخارجية تؤكد متابعتها لاوضاع الاردنيين في السجون الإسرائيلية

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين انها تواصل متابعة كافة شؤون المواطنين الاردنيين في السجون الإسرائيلية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، في بيان اليوم الأحد، إن السفارة الاردنية في تل ابيب تواصل منذ أيام زياراتها للمواطنين الاردنيين في السجون الإسرائيلية، حيث قامت بزيارة كل من محمد مهدي سليمان وعبد الله ابو جابر ومحمد مصلح ومنير مرعي وانس حنثاوي، وذلك للاطمئنان عليهم ومتابعة أحوالهم خاصة في ظل جائحة كورونا.

وأوضح الفايز أن السفارة ستقوم في الأيام المقبلة بزيارة بقية المواطنين الاردنيين في السجون الإسرائيلية، موضحا أنها على تواصل مع السلطات الإسرائيلية المعنية بخصوص ظروفهم خاصة في ظل جائحة كورونا.

وأكد الفايز أن موضوع المعتقلين الاردنيين في الخارج ومنهم المواطنون الاردنيون في السجون الإسرائيلية، هي اولوية قصوى للوزارة تتابع شؤونهم باستمرار وتقدم لهم كل ما يمكن من إسناد قانوني وقنصلي وبما يحفظ حقوقهم القانونية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة