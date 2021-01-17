آلاف المهاجرين يتدفقون على الحدود.. بايدن يبدأ اول ايامه بالغاء حظر دخول امريكا المفروض على ابناء الدول الاسلامية
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جرينتش+2 02:10
وزارة الخارجية تؤكد متابعتها لاوضاع الاردنيين في السجون الإسرائيلية
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