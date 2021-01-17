الأرصاد الجوية: منخفضان جويان مصحوبان بالامطار الغزيرة والرياح والثلوج يؤثران على المملكة طوال هذا الأسبوع
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جرينتش+2 09:05
عباس يستقبل رئيسي جهازي المخابرات المصرية والأردنية
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