الأرصاد الجوية: منخفضان جويان مصحوبان بالامطار الغزيرة والرياح والثلوج يؤثران على المملكة طوال هذا الأسبوع
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جرينتش+2 09:04
ذكرى رحيل فاتن حمامة.. وجه القمر وسيدة الشاشة العربية
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