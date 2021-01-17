الأرصاد الجوية: منخفضان جويان مصحوبان بالامطار الغزيرة والرياح والثلوج يؤثران على المملكة طوال هذا الأسبوع

اعلن مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إن هطولات مطرية ستشهدها المملكة مساء اليوم الأحد في مناطق الشمال وتمتد ليلاً إلى المناطق الوسطى، مع عبور الجبهة الهوائية الباردة المرافقة للمنخفض الجوي ليلاً.

وأضاف في بيان صحفي، أن الهطولات ستكون غزيرة على فترات ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة ومصحوبة بتساقط البرد وحدوث الرعد، كما وتمتد زخات من المطر للأجزاء الشرقية والجنوبية الغربية من المملكة.

وأوضح أن هناك احتمالية ضعيفة بعد منتصف ليل الأحد / فجر الاثنين لتساقط زخات من المطر الممزوج بالثلج فوق قمم الجبال الجنوبية (الشراة).

وأكد استمرار تأثير المنخفض الجوي لنهار يوم غد الاثنين مع انخفاض على درجات الحرارة، وهطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وتمتد لأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية، وتكون غزيرة أحياناً خلال الصباح في شمال ووسط المملكة، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، ويتراجع هطول المطر اعتباراً من مساء الاثنين.

وفيما يخص المنخفض الثاني: قال آل خطاب، يبدأ تأثيره من مساء الثلاثاء إلى ليل الأربعاء، وتكون الأجواء نهار يوم الثلاثاء باردة جداً وغائمة جزئياً، ومع المساء والليل يتمركز المنخفض شمال شرق سوريا وتهطل الأمطار بإذن الله تعالى في شمال المملكة تمتد للمناطق الوسطى والجنوبية الغربية وأجزاء من المناطق الشرقية، وتكون غزيرة في الأنحاء الغربية، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

وأضاف “تتعمق الكتلة الهوائية شديدة البرودة يوم الأربعاء، وتكون الأجواء باردة جداً مع هطول الأمطار في أغلب مناطق المملكة، وتكون غزيرة أحياناً ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، مع تساقط زخات من البرد يصحبها الرعد أحياناً، وتضعف الهطولات بشكل عام مع ساعات الليل”.

وبحسب آل خطاب، يحتمل بعد منتصف ليل الثلاثاء وخلال نهار الأربعاء أن تشهد قمم جبال الشراة هطول زخات من الثلج، وتشير المعلومات الأولية المتوفرة إلى أن المرتفعات الشمالية والوسطى ستشهد زخات ثلج ممزوجة بالمطر نهار الأربعاء، ويتوقع أن تضعف الهطولات ليل الأربعاء، مع حدوث الانجماد فوق المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة تصل الهبات المرافقة لها إلى 60 كم/الساعة تثير الغبار في مناطق البادية.

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