أولوية المشهد العربي على المشهد الأمريكي

آلاف المهاجرين يتدفقون على الحدود.. بايدن يبدأ اول ايامه بالغاء حظر دخول امريكا المفروض على ابناء الدول الاسلامية
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