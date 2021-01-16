من حق يوم ١٥ يناير ان يُفاخر باحتضان عيد ميلاد جمال عبد الناصر.. بقلم: فهـــد الريمــــاوي
أهم العناوين
جرينتش+2 11:29
وسط تحذيرات من شن هجمات مسلحة خلال مراسم تسليم السلطة لإدراة بايدن.. واشنطن تتحول إلى ثكنة عسكرية
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني