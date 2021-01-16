وزارة الصناعة: اغلاق 2446 منشأة لمخالفة أمر الدفاع 20

تواصل الوزارات والجهات الحكومية المكلفة بالتفتيش على المنشآت والأفراد لمتابعة الالتزام بأمر الدفاع 20 حملاتها المكثفة على الأفراد والمنشآت لضمان التقيد بمتطلبات السلامة العامة والوقاية الصحية، وذلك بارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الجسدي وعدم الاكتظاظ لمواجهة وباء كورونا.

ونفذت الجهات الرقابة المكلفة بتنفيذ أمر الدفاع 20 (وتشمل 13 وزارة وجهة حكومية)، نحو 16950 الف زيارة لمنشآت مختلفة، وذلك بعد صدور أمر الدفاع وللفترة 25/10/2020-15/1/2021 في مختلف مناطق المملكة.

ووفقا للبيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم السبت، باعتبارها الجهة المنسقة لعمل الجهات الرقابية بموجب أمر الدفاع 20 ، فقد تم مخالفة واغلاق حوالي 2446 منشأة من مختلف القطاعات، فيما تم تحرير مخالفات بحق 4650 مواطنا، لعدم الالتزام بارتداء الكمامة خلال الفترة المشار اليها .

واستنادا الى البيانات فقد أغلقت الجهات الرقابية 1726سوبر ماركت ومحل بيع مواد تموينية وخضار، و130 مطعما وكوفي شوب، و284 محل بيع أجهزة كهربائية ومعدات منزلية، و42مخبزا، و45 محل ألبسة، و3 مقالع، واغلاق منشآت أخرى في قطاعات متعددة.

ونفذت الجهات الرقابية 800 زيارة لمنشآت يوم أمس الجمعة بعد رفع الحظر ، وتم مخالفة 58 مواطنا لعدم ارتداء الكمامة. وأشارت الوزارة إلى أن الجهات الرقابية مستمرة بعمليات الرقابة على المنشآت والأفراد في كافة المحافظات للتأكد من الالتزام بمتطلبات السلامة العامة وأخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، حيث ستكون هنالك رقابة مشددة أيضا يوم الجمعة.

وقد أسندت عمليات الرقابة والتفتيش على المنشآت وفقا لأمر الدفاع 20 الى وزارات الصناعة والتجارة والتموين والزراعة والسياحة والاثار والعمل والبيئة والتنمية الاجتماعية و(البلديات وأمانة عمان) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومؤسسة المواصفات والمقاييس والمؤسسة العامة للغذاء والدواء وهيئة تنظيم النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. وتشمل المنشآت التي تتم زيارتها قطاعات تجارية وصناعية كالمواد الغذائية والمولات ومطاعم ومحلات حلويات ومنشآت سياحية ومحطات محروقات وغيرها.

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