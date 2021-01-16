وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 16 وفاة و706 إصابات محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 313،557

أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 16 وفاة و706 إصابات بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4137 وفاة و 313557 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 252 حالة في محافظة العاصمة عمّان، و216 حالة في محافظة إربد، منها 14 حالة في الرمثا، و65 حالة في محافظة البلقاء، و63 حالة في محافظة الزرقاء، و36 حالة في محافظة الكرك، و25 حالة في محافظة المفرق، و21 حالة في محافظة عجلون، و12 حالة في محافظة العقبة، و9 حالات في محافظة مأدبا، و7 حالات في محافظة جرش.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 12175 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 57 حالة، وغادرت 44 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 467 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 384 بنسبة إشغال بلغت 9 بالمئة، كما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 157 بنسبة إشغال بلغت 16 بالمئة.

وبلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 77 جهازا بنسبة إشغال بلغت 8 بالمئة.

وبحسب الموجز، فقد سجلت 1540 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 297245 حالة.

وأضاف الموجز أن 17738 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 3552411 فحصاً، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 98ر3 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد على حماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).