رؤساء السلطات المحلية العربية باسرائيل يقاطعون لقاء مع نتنياهو

أعلن عدد من رؤساء السلطات المحلية العربية عن نيتهم مقاطعة اللقاء الذي تمت دُعوتهم إليه غدا مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، عبر تطبيق “زوم”، لبحث خطة مكافحة العنف في المجتمع العربي.

ومن بين المقاطعين رئيس بلدية عرابة، عمر نصار، الذي قال إن اللقاء المقرر تفوح منه رائحة انتخابية قوية، واتهم رئيس الوزراء بأنه امتنع بشكل منهجي منذ اثني عشر عاما عن مكافحة هذه الآفة.

ويشار الى ان الانتهازي نتنياهو قد بدأ منذ اسابيع بحملة مغازلة لكسب اصوات من المجتمع العربي، حيث قام بزيارات لمدن وقرى عربية وبالتعاون البرلماني مع النائب منصور عباس من القائمة العربية الموحدة، سعيا للحصول على مقعدين او ثلاثة من الناخبين العرب، مؤكدا انه يريد الاعتناء بمشاكل المجتمع العربي ومنها العنف والجريمة والفقر.

بدوره رأى رئيس مجلس كفر كنا المحلي يوسف عواودة أن مسألة الجريمة في المجتمع العربي لا تحتاج لمزيد من المناقشة، إذ إنها قد أشبعت نقاشا وبحثا .

وأضاف يقول: “طالما أننا نسمع جعجعة ولا نرى طحينا، فلا طائل من المشاركة في هكذا جلسة”.