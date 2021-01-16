اسماء القضاة المشمولين بقرار تمديد الانتداب لمدة 3 اشهر

قرر المجلس القضائي تمديد انتداب عدد من القضاة لمدة ثلاثة أشهر؛ وذلك استناداً لأحكام المادة (22/ب) من قانون استقلال القضاء رقم (29) لسنة 2014 وتعديلاته.

وفيما يلي اسماء السادة القضاة المشمولين بهذا القرار..

قاضي محكمة التمييز السيد/ سميح سعيد سمحان قاضياً لدى المحكمة الإدارية العليا من تاريخ 8/1/2021 بالإضافة لعمله.

رئيس تنفيذ محكمة العقبة الابتدائية القاضي السيد/ توفيق علي التوايهة قاضياً لدى محكمة العقبة الابتدائية من تاريخ 29/1/2021 بالإضافة لعمله.

قاضي محكمة الكرك الابتدائية السيد/ عزام فلاح المعايطة رئيساً للتنفيذ لدى محكمة الكرك الابتدائية من تاريخ 7/1/2021.

قاضي محكمة صلح وادي موسى- البتراء السيد/ بلال حسين ملكاوي قاضياً لدى سلطة اقليم البتراء التنموي السياحي من تاريخ 1/1/2021 بالإضافة لعمله.

قاضي محكمة الطفيلة الابتدائية السيد/ موسى احمد الحسنات قاضياً لدى محكمة بلدية الطفيلة من تاريخ 2/1/2021 بالإضافة لعمله.

قاضي تنفيذ محكمة مادبا الابتدائية السيد/ أمجد عارف طهبوب قاضياً لدى محكمة مادبا الابتدائية من تاريخ 1/1/2021 بالإضافة لعمله.

قاضي محكمة صلح عجلون السيد/ أيمن عبدالله الربابعة قاضياً لدى محكمة عجلون الابتدائية من تاريخ 14/1/2021 بالإضافة لعمله.

قاضي محكمة صلح الطفيلة السيد/ رامي فرحان الزيدانين قاضياً لدى محكمة الطفيلة الابتدائية من تاريخ 9/1/2021 بالإضافة لعمله.

قاضي محكمة مادبا الابتدائية السيدة/ غادة محمود الزعبي قاضياً للتنفيذ لدى محكمة مادبا الابتدائية من تاريخ 4/1/2021 بالإضافة لعملها.

قاضي محكمة صلح القصر السيد/ معين خلف السحيمات قاضياً لدى محكمة بلدية شيحان من تاريخ 6/1/2021 بالإضافة لعمله.

مدعي عام المزار الجنوبي القاضي السيد/ سائد شراري البيايضة قاضياً لدى محكمة صلح عي من تاريخ 5/1/2021 بالإضافة لعمله.

قاضي محكمة صلح السلط الدكتور/ محمد عبدالله أبو حماد قاضياً للتنفيذ لدى محكمة السلط الابتدائية من تاريخ 2/1/2021 وقاضياً لدى محكمة بلدية الفحيص من تاريخ 9/1/2021 بالإضافة لعمله.

قاضي محكمة صلح الأغوار الشمالية السيد/ هلال ابراهيم الخطيب مدعياً عاماً لدى محكمة صلح الأغوار الشمالية من تاريخ 24/1/2021 بالإضافة لعمله.

قاضي محكمة صلح عين الباشا السيد/ عبد الله اسماعيل الحسنات قاضياً لدى محكمة بلدية عين الباشا من تاريخ 7/1/2021 بالإضافة لعمله.

قاضي محكمة صلح جرش السيدة/ اريج ابراهيم إرحيل قاضياً للتنفيذ لدى محكمة جرش الابتدائية من تاريخ 21/1/2021 بالإضافة لعملها.

قاضي محكمة صلح الجيزة السيد/ إلياس فؤاد أبو جريس قاضياً لدى محكمة بلدية الجيزة من تاريخ 2/1/2021 بالإضافة لعمله.

مدعي عام الجيزة القاضي السيد/ حسام علي العبادي مدعياً عاماً للتحقيق في قضايا الأحداث من تاريخ 16/1/2021 بالإضافة لعمله.

قاضي محكمة صلح المزار الشمالي السيد/ علاءالدين “محمد نور” العزام قاضياً لدى محكمة بلدية المزار الشمالي من تاريخ 7/1/2021 بالإضافة لعمله.

قاضي محكمة صلح العقبة السيدة/ هدى هشام بيدس قاضياً للحكم لدى محكمة أحداث العقبة من تاريخ 2/1/2021 بالإضافة لعملها.

قاضي محكمة صلح عمان السيد/ تحسين فارس الماضي قاضياً لدى محكمة أملاك الدولة من تاريخ 9/1/2021 بالإضافة لعمله.

قاضي محكمة صلح اربد السيد/ عاصم محمد الجالودي قاضياً لدى محكمة بلدية اربد من تاريخ 9/1/2021 بالإضافة لعمله.