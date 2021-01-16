أجواء باردة وغائمة جزئياً واحتمال لزخات خفيفة شمال المملكة

تكون الأجواء اليوم السبت، باردة وغائمة جزئياً، في أغلب مناطق المملكة ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع فرصة ضعيفة خلال ساعات الصباح في اقصى شمال المملكة لسقوط زخات خفيفة من المطر، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى الاجواء باردة ليلًا في اغلب مناطق المملكة، وباردة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع استمرار تواجد الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة .

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غدٍ الأحد باردة، وتظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتدريجياً خلال ساعات الليل تتأثر المملكة بامتداد منخفض جوي يتمركز جنوب تركيا، لتتزايد كميات الغيوم وتصبح الأجواء غائمة، وتهطل زخات من المطر في المناطق الشمالية تمتد تدريجيا الى المناطق الوسطى من المملكة وأجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، وتكون مثيرة للغبار في جنوب وشرق المملكة.

وتبقى المملكة يوم الإثنين تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، وتنخفض درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة، وتدريجياً خلال ساعات المساء والليل تضعف فرصة الهطولات، وتكون الرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 11 – 7 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 8 – 4، وفي مرتفعات الشراة 9 – 3، وفي مناطق البادية 13 – 7، وفي مناطق السهول 11 – 8، وفي الاغوار الشمالية 19 – 9، وفي الأغوار الجنوبية 24 – 13، وفي البحر الميت 23 – 13، وفي خليج العقبة 23 – 12 درجة مئوية.

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