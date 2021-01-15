وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة عن تسجيل 14 وفاة و808 إصابات محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 312,851

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 14 وفاة و 808 إصابات بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4121 وفاة و 312851 إصابة.

وقد توزّعت الإصابات الجديدة على 405 حالات في محافظة العاصمة عمّان، و210 حالات في محافظة إربد، منها 32 حالة في الرمثا، و47 حالة في محافظة الزرقاء، و45 حالة في محافظة المفرق، و29 حالة في محافظة البلقاء، و21 حالة في محافظة جرش، و16 حالة في محافظة مأدبا، و14 حالة في محافظة الطفيلة، و11 حالة في محافظة العقبة، و6 حالات في محافظة معان، منها 3 حالات في البترا، و3 حالات في محافظة عجلون، وحالة واحدة في محافظة الكرك.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى 13025 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 64 حالة، فيما غادرت 42 حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 470 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 374 بنسبة إشغال بلغت 8 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 158 بنسبة إشغال 16 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 82 جهازا ً بنسبة إشغال بلغت 8 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 903 حالات شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حافلات الشفاء إلى 295705 حالات.

وأضاف أن 19541 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 3534673 فحصاً، لافتا ًإلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 13ر4 بالمئة.

ودعت الوزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).