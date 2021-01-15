مظاهرة احتجاجية في أم الفحم بالكيان الاسرائيلي ضد العنف والجريمة

شارك المئات من أهالي مدينة أم الفحم داخل الكيان الاسرائيلي، اليوم الجمعة، في مظاهرة احتجاجية ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية.

وقد أغلق المشاركون في المظاهرة شارع (65) قرب مفرق أم الفحم، تعبيرا عن غضبهم واستنكارهم إزاء تصاعد العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي، وتنديدا بتواطؤ الشرطة الإسرائيلية، عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، والشعارات المنددة بالعنف والجريمة، مرددين هتافات ضد تواطؤ الشرطة مع العصابات الإجرامية.

ودعا خطيب الجمعة الدكتور رائد فتحي الشباب الى التحلي بالمسؤولية، والعمل بتعليمات الدين الإسلامي والتسامح والتآخي.

وجاءت هذه المظاهرة في اعقاب اطلاق النار على رئيس بلدية ام الفحم سابقا الدكتور سليمان اغبارية، واستمرار تفشي الجريمة.

وفي السياق، نظمت في أم الفحم وبلدات أخرى في الأيام الأخيرة تظاهرات احتجاجية غاضبة ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة، بدعوة من اللجان الشعبية.