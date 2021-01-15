عبد الحكيم عبد الناصر: أحمد زكي ومجدي كامل أفضل من جسدا شخصية والدي، اما جمال سليمان فلم يحالفه الحظ

جسد شخصية الزعيم جمال عبد الناصر،سينمائيا وتلفزيونيا الكثير من الممثلين، منهم الفنان الكبير الراحل أحمد زكي في فيلمه “ناصر 56″، والفنان مجدي كامل في مسلسلين “العندليب” ثم في مسلسل “ناصر” تأليف يسري الجندي، كما قدمه أيضًا الفنان رياض الخولي في مسلسل “أم كلثوم” والفنان خالد الصاوي في فيلم “جمال عبد الناصر”.. ومؤخرًا قدمه الممثل المصري الإيطالي الجنسية محمد إبراهيم الشهير بفابيو ابراهام،

وقد أظهرت أغلب تلك الأعمال جوانب كثيرة من شخصية ذلك الزعيم الأسطوري الذي كان يتميز بالكاريزما والشخصية القوية وفي نفس الوقت الطيبة والجدعنة والرجولة والكرامة.

وكشف عبد الحكيم جمال عبد الناصر ابن الزعيم الراحل، بمناسبة ميلاد الزعيم الذي يتزامن اليوم 15 يناير، لجريدة اليوم السابع المصرية، عن أفضل من قدم شخصية والده كما قيم الأعمال الكثيرة التي ظهر فيها قائلاً: أفضل من قدم شخصية والدي الزعيم جمال عبد الناصر الفنان أحمد زكي رغم أنه لا شبه بينه وبين والدي ولكنه استطاع أن يعيشنا في روح الفترة وروح جمال عبد الناصر وقدم الشخصية بطريقة عبقرية في فيلم “ناصر 56″، وأيضًا قدم الفنان مجدي كامل الشخصية ببراعة أيضًا في الدراما التليفزيونية من خلال مسلسل “ناصر” من تأليف يسري الجندي، وقدمه الفنان خالد الصاوي وهو ممثل ممتاز وأحب تمثيله جدا وعندما أقرأ اسمه في أي عمل أتابعه، ولكن الفيلم نفسه لم يحقق النجاح المطلوب لعدة عوامل تخص السيناريو والإخراج، كما قدم رياض الخولي الدور بشكل جيد في مسلسل “أم كلثوم”.

وأوضح عبد الحكيم جمال عبد الناصر أن مسلسل “صديق العمر” الذي قدم فيه الفنان جمال سليمان شخصية والدي لم يحالفه الحظ في النجاح لتقديم الشخصية، ولا سيما ان المسلسل بالكامل كان يستهدف تشويه جمال عبد الناصر، والعوامل كلها في هذا العمل كانت ضعيفة وحتي الذين أنتجوه كانوا كارهين لجمال عبد الناصر.

وأوضح ابن الزعيم الراحل: في عهد والدي الذي يتجنى البعض عليه ويقول إنه عهد لم يسمح فيه بالرأي الآخر، قدمت أعمال انتقدته شخصيًا وكانت إسقاطا علي شخصيته، ولكنه سمح بعرضها ولم يمنعها من العرض مثل: “ميرامار” و”شيء من الخوف” ومسرحية “سكة السلامة” ومسرحية ” السلطان الحائر”، فقد كان الزعيم واثق في أهدافه وسمح بنقده من خلال الفن .