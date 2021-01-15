القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل أشخاص من الاردن الى سوريا

أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر اليوم الجمعة، وعلى إحدى واجهاتها، محاولة تسلل مجموعة من الأشخاص من الأراضي الأردنية إلى الأراضي السورية.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بأنه تم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى إصابة عدد منهم وإلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات الأمنية المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.