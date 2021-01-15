من حق يوم ١٥ يناير ان يُفاخر باحتضان عيد ميلاد جمال عبد الناصر.. بقلم: فهـــد الريمــــاوي
أهم العناوين
جرينتش+2 09:19
اجواء باردة وغائمة جزئياً وزخات مطرية متفرقة اليوم الجمعة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني