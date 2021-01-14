وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 16 وفاة و1075 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 312,043
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وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس عن تسجيل 16 وفاة و1075 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 312,043
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