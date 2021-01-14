سُبّة في تاريخ الرئاسة الأميركية.. مجلس النواب يصوّت لصالح مساءلة ترامب للمرة الثانية، لكن فرصة إقالته ما زالت ضئيلة
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بمناسبة عيد ميلاد جمال عبد الناصر غدا.. قصة “خازوق روزفلت” الذي شيده وسط القاهرة لفضح رئيس أمريكا/ فيديو
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