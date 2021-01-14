بخمسين جنيهًا مصريا اشترى “وحش الشاشة” حياته

«هين قرشك ولا تهين نفسك».. حكمة لم يدرك وحش الشاشة الفنان المصري الراحل فريد شوقي قيمتها، إلا عندما بدأ تصوير فيلم من إنتاجه «أبو ربيع» أمام نجلاء فتحي.

جاء الدور لتصوير مشهد حريق كبير في فناء استديو الأهرام، بشهر سبتمبر 1972، وتقضي التعليمات بأن يتم استدعاء فرقة من المطافئ لتكون قريبة من مكان التصوير خوفًا من أي طارئ.

علم «فريد» أن وجود فرقة المطافئ سيكلفه 50 جنيها فحاول التخلص من الفرقة، ولكن المخرج نادر جلال قال له إنه لا مفر من وجود الفرقة ودفع المبلغ ليتم تصوير المشهد.

بالفعل بدأ التصوير وأمسك شوقي بالبنزين يرشه في القش وأشعل النار فإذا بها تسمك بملابسه، فأخذ يركض والنار ممسكة به، حتى القى بنفسه في أحضان العمال والفنيين، وفي اللحظة الأخيرة تم انقاذه على يد فرقة المطافئ، وحينها أدرك وحش الشاشة قيمة الـ50 جنيهًا التي دفعها.

ولد وحش الشاشة ” فريد شوقى ” في يوم 30 يوليو 1920 بحي البغالة بالسيدة زينب بالقاهرة، وبدأ أول أعماله بفيلم ملاك الرحمة عام 1946 مع يوسف وهبي والفنانة أمينة رزق، بينما كان آخر أعماله الفنية فيلم الرجل الشرس 1996 لياسين إسماعيل ياسين،

قدم فريد شوقي ما يقرب من الـ 300 فيلم، وحصل على أكثر من 92 جائزة أبرزها وسام الفنون الذي سلمه له الرئيس جمال عبد الناصر، وقد توفى فريد شوقى يوم 27 يوليو 1998 عن عمر ناهز 78 .