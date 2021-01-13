وزير الصحة: عملية التطعيم ضد كورونا تسير بكل سلاسة

قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، إن عملية التطعيم المضاد لفيروس كورونا، تسير بكل سلاسة ويسر.

واكد الدكتور عبيدات في تصريح لوكالة (بترا) اليوم الاربعاء، ان كل من تلقى رسالة سيتم تطعيمه حال وصوله الى المركز المحدد له.

واضاف، خلال جولة تفقدية لمراكز التطعيم، ان العملية مستمرة، وان جميع مراكز التطعيم تم ربطها بغرفتي عمليات في وزارة الصحة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، التي ستعمل على تلقي الملاحظات من المواطنين حول عملية تلقي المطعوم واي استفسارات بشأنها.

وبين ان برنامج التطعيم بدأ في 29 مركزا في المملكة وفق الخطة المعلنة من قبل الوزارة والأولويات التي وضعتها لهذه الغاية لحوالي الـ5 الاف شخص يوميا.

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