عدوان إسرائيلي بعد منتصف الليلة الماضية على مدينة دير الزور السورية ومنطقة البوكمال على الحدود العراقية/ فيديو
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دعمًا للحركة الأسيرة الفلسطينيّة.. عمّان تحتضن مبادرة “أسرى يكتبون”
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