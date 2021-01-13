حكومة الخصاونة تنال ثقة 88 نائبا وحجب 38 وامتناع واحد

حصلت حكومة الدكتور بشر الخصاونة على ثقة مجلس النواب بأغلبية 88 نائبا من أصل 127 نائبا حضروا التصويت، فيما حجب الثقة عن الحكومة 38 نائبا، وامتنع نائب واحد عن التصويت.

وأعرب رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة عن شكره لأعضاء المجلس سواء من منح الثقة أو لم يمنح، وحرص الحكومة على الشراكة مع المجلس للنهوض بالآمال التي يعقدها علينا جلالة الملك عبدالله الثاني لخدمة المواطن ورفعة الوطن وتحقيق الإنجاز معاً في هذه المرحلة الاستثنائية.

إلى ذلك، يستمع مجلس النواب صباح الأحد، إلى خطاب مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة، وموازنة الوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.



مشاركة 0 مشاركة مشاركة