حكومة الخصاونة تنال ثقة 88 نائبا وحجب 38 وامتناع واحد

وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 15 وفاة و1122 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 310,968
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