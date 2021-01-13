وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن تسجيل 15 وفاة و1122 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 310,968
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جرينتش+2 12:35
العايد: إزالة أي محددات على أعداد الرحلات الجويّة، وزيادة عدد القادمين من جسر الملك حسين والمدورة
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