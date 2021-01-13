الاتّحاد العام للأدباء الفلسطينيّين- الكرمل 48: الحكم على الفنّان محمّد بكري هو “قراقوشيّ”

وصل “المجد” من الاتّحاد العام للأدباء الفلسطينيّين- الكرمل 48 البيان الصحفي التالي..

تنادت الأمانة العامّة للاتّحاد إثر صدور الحكم الجائر ضد الفنّان محمّد بكري، وبعد التشاور ترى الأمانة ممثلّة لكلّ أعضاء الاتّحاد: أنّ الحكم الجائر الصادر بالأمس هو إثبات أنّ المؤسّسة الإسرائيليّة بكلّ أذرعها عدوة لكلّ عربيّ بكينونته الحياتيّة وإبداعه الثقافيّ.

وكما هو معلوم فقد حكمت بالأمس محكمة المركز المركزيّة في اللد على الفنّان محمّد بكري بدفع تعويضات قذف لضابط برتبة مُقدّم بمبلغ 175,000 شيكل و-50,000 شيكل أتعاب محاماة، وليس هذا وفقط وإنّما حكمت بمنع عرض الفلم وبإتلاف كلّ النسخ الموجودة.

جاء هذا الحكم “القراقوشيّ” على خلفيّة دعوى أقامها هذا الضابط ضد الفنّان بكري وفيلمه الوثائقيّ “جنين جنين” بحجّة أنّه يظهر في الفلم بشكل مسيء له، ويصير من وجهة نظر القضاء الإسرائيليّ هذا الظهور إساءة وجريمة وليس أساس وجوده هنالك هو الجريمة.

الجريمة هي في الاحتلال وجيش الاحتلال وتصرّف جيش الاحتلال، في كلّ ما يمارس بشكل عام وما مارس في الانتفاضة الثانية في جنين ومخيّمها وغيرهما من المناطق الفلسطينيّة، وليست الجريمة في توثيق هذا التصرّف الهمجيّ.

يدعو الاتّحاد كافّة الفاعليّات الثقافيّة والسياسيّة والاجتماعيّة إلى إطلاق حملة دعم معنويّة وماديّة للفنّان بكريي، فالحكم عليه هو حكم علينا جميعًا.

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