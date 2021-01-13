اجواء معتدلة الحرارة اليوم الاربعاء وامطار ما بعد منتصف الليل لا يلبث ان يشتد هطولها غدا الخميس وبعده

تكون الأجواء اليوم الأربعاء، لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتثير الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة.

وتكون الأجواء باردة ليلاً بوجه عام، وتدريجياً تتزايد كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات الليل المتأخرة تهطل زخات من المطر في الأنحاء الغربية من المملكة بما فيها مدينة العقبة، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً؛ مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وقد يصحبها البرق والرعد في بعض مناطق المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتثير الغبار في المناطق الصحراوية.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة، وخطر الانزلاق على الطرقات وتشكل السيول خلال ساعات الليل المتأخرة في الأودية والمناطق المنخفضة في الأنحاء الغربية من المملكة بما فيها مدينة العقبة.

وبحسب تقرير الأرصاد الجوية، تتأثر المملكة يوم غدٍ الخميس، بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق تركيا، تؤدي إلى انخفاض حاد وملموس على درجات الحرارة؛ لتعود ضمن معدلاتها الاعتيادية، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، وتهطل الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية من المملكة.

ويتوقع أن تكون الهطولات في شمال ووسط المملكة غزيرة أحياناً؛ مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وقد يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناَ تصل سرعتها ما بين (40-50) كم/ساعة في بعض المناطق، وتكون مثيرة للغبار في جنوب وشرق المملكة.

وتبقى الأجواء يوم الجمعة، باردة وغائمة جزئياً، مع بقاء الفرصة حتى ساعات العصر لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 21 – 8 درجات مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 17 – 9، وفي مرتفعات الشراة 18 – 7، وفي مناطق البادية 22 – 6، وفي مناطق السهول 22 – 9، وفي الاغوار الشمالية 27 – 13، وفي الأغوار الجنوبية والبحر الميت 28 – 16، وفي خليج العقبة 29 – 16 درجة مئوية.

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