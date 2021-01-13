أحكام مغلظة على 8 متهمين بالتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية

– قضت محكمة أمن الدَّولة بأحكام على 8 متهمين خططوا لعمليات ارهابية ضد أفراد الأمن العام ومشاغل تابعة للقوات المسلحة وكنائس في المفرق والزرقاء بالسَّجن حتى 15 عامًا، بعد إدانتهم بــ 6 تهم.

وأصدرت المحكمة، اليوم الأربعاء، حكمها خلال جلسة عقدتها برئاسة رئيسها المقدَّم القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد، وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة، والرَّائد القاضي العسكري صفوان الزعبي، بحضور مدعي عام المحكمة.

وأسندت المحكمة للمتهمين تهم المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، والتحريض بقصد القيام بأعمال إرهابية، وتجنيد أشخاص لدى جماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، والالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية، والترويج لأفكار جماعة إرهابية، ومحاولة الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية.

وقرَّرت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد دون سواها بحق المتهم الأول ووضعه بالأشغال المؤقتة 15 عاما، والأشغال المؤقتة 12 عامًا للمتهم الثاني والثالث والرابع والخامس، ووضع المتهمين السادس والسابع والثامن بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين منتصف العام 2019، وحسب بينات القضية فإنهم قرروا تنفيذ عمليات إرهابية على الساحة الأردنية نصرة لتنظيم داعش الإرهابي، مستهدفة مشاغل للقوات المسلحة ومراكز أمنية ودوريات للأمن العام، وكنائس في محافظتي المفرق والزرقاء.

وحاول المتهمون الالتحاق بتنظيم داعش عبر تهريبهم من خلال ثلاث دول بعد مغادرة الأردن بحجة العلاج، إلا أن اكتشاف مخططهم حال دون تنفيذهم كل ما عقدوا العزم عليه حسب تفاصيل القضية. –(بترا)

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