وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 33 وفاة و1176 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 309846

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 33 وفاة و1176 إصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4076 وفاة و309846 إصابة.

وقد توزعت الإصابات الجديدة على (477) في محافظة العاصمة عمّان، و(250) في محافظة إربد، منها (12) في الرمثا، و(108) في محافظة البلقاء، و(105) في محافظة المفرق، و(76) في محافظة الزرقاء، و(40) في محافظة جرش، و(26) في محافظة الكرك، و(25) في محافظة العقبة، و(25) في محافظة عجلون، و(16) في محافظة الطفيلة، و(15) في محافظة مأدبا، و(13) في محافظة معان، منها (4) حالات في البترا.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّاً وصل إلى (13666) حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (59) حالة، فيما غادرت (71) حالة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ (461) حالة، في حين بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (397) بنسبة إشغال بلغت 9 بالمئة، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (185) بنسبة إشغال بلغت 19 بالمئة.

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس 83 جهازا بنسبة إشغال بلغت 9 بالمئة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 1674 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 292104 حالات.

وأضاف أن 24238 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 3463184 فحصاً، لافتا إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 85ر4 بالمئة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).