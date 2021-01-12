مداهمة واعتقال المتورط الرئيسي بتهريب 800 ألف حبة مخدرة

داهمت قوة أمنية من إدارة مكافحة المخدرات وبإسناد من الفريق الخاص بالإدارة، اليوم الثلاثاء، مكان تواجد الشخص المطلوب الرئيسي في قضية تهريب 800 ألف حبة مخدرة، حيث تمكنت القوة من إلقاء القبض عليه.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن معلومات وردت قبل أسابيع لإدارة مكافحة المخدرات حول نية عدد من الاشخاص تجهيز كميات كبيرة من الحبوب المخدرة تمهيدا لتهربيها لإحدى دول الجوار، حيث جرت في حينه متابعة تلك المعلومات والتأكد منها وتحديد موعد نقل الحبوب المخدرة.

وأضاف أنه وفي الوقت المحدد تمت مطاردة المركبة التي استخدمها الأشخاص لنقل المواد المخدرة، وتم في حينه ضبط المركبة وفرار من كانوا بداخلها، وعثر داخل المركبة على 800 ألف حبة مخدرة وجرى تحديد المتورط الرئيسي في القضية الذي القي القبض عليه اليوم.

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