هذه ابرز وصايا السفير الأمريكي فريدمان "السرية" للسلطات الاسرائيلية حول افضل الاساليب للتعامل مع ادارة بايدن
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جرينتش+2 03:11
محكمة اسرائيلية (عادلة وديموقراطية جدا) تمنع عرض فيلم “جنين جنين” وتلزم الفنان محمد بكري بدفع تعويض مالي
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