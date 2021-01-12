صحيفة “يسرائيل هيوم” تكشف عن لقاء سري بين وزيري الخارجية الاردني والاسرائيلي اعاد الدفء للعلاقات بين الطرفين

كشفت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، في عددها الالكتروني الصادر اليوم، عن لقاء سري جمع بين وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي اشكنازي، ونظيره الأردني، أيمن الصفدي.

وقالت الصحيفة ان زيارة سرية قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي مؤخرا الى العاصمة الأردنية هي الثانية من نوعها، بعد ان قام بزيارة مماثلة في مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول المنصرم.

وأشارت الصحيفة الى ان هذه الزيارة جاءت بعد مرور أسبوعين على الزيارة الأولى، وتندرج ضمن المساعي الرامية الى بعث الدفء في العلاقات بين البلدين بعد جفاء دبلوماسي دام عدة سنوات.

وقد تناول الوزيران، اشكنازي والصفدي، اثناء اللقاء مناقشة عدة مواضيع استراتيجية وإقليمية تتعلق بدفع التعاون الاقتصادي بين بلديهما.

وزعمت الصحيفة أنه على الرغم من الحساسية التي تتسم بها العلاقات بين الأردن وإسرائيل، فإن اجتماعي أشكنازي أطلقا حوارا بين البلدين. ويدور الحديث هنا حول حوار على مستوى رفيع فيما يتعلق بالشؤون المدنية والاقتصادية بين البلدين، تشارك فيه عدة وزارات حكومية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين مطلعين قولهم، إنه على الرغم من أن المحادثات لم تتناول قضايا مشحونة، الا ان من الأفضل عدم نشر تفاصيل حول محتواها، لأن أي منشور عن علاقة بين الأردن وإسرائيل يثير الكثير من الانتقادات في المملكة ويضر بالعملية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الوزير الأردني كان قد حضر أمس لقاءً رباعيًا في القاهرة مع وزراء خارجية مصر وفلسطين وألمانيا والأردن، بهدف محاولة استئناف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، فيما لم يحضر اشكنازي، الذي يتواصل باستمرار مع وزراء خارجية دول مصر والأردن وألمانيا، بسبب الإغلاق الصحي بفعل تفشي “كورونا”.