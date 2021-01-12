هذه ابرز وصايا السفير الأمريكي فريدمان "السرية" للسلطات الاسرائيلية حول افضل الاساليب للتعامل مع ادارة بايدن
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جرينتش+2 03:11
رغم الاجواء المعادية.. المسلمون الشبان في أمريكا اشد تمسكاً بدينهم من كبار السن
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