ذبحتونا: قرار “الأردنية” تغليب للجانب المالي على حساب الاكاديمي نطالب بايقافه

في بيان صحفي وصل” المجد” صباح اليوم الثلاثاء، قالت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا”، انها قد تفاجأت بالإعلان الذي نشرته الجامعة الأردنية على موقعها وصفحاتها، والذي تعلن فيه عن “فتح باب القبول للبرنامج الدولي في تخصصي الطب وطب الاسنان للطلبة غير الاردنيين للفصل الثاني 2020/2021، بحيث يُتاح للطالب إنهاء مواد السنة الأولى خلال الفصلين الثاني و الصيفي 2020/2021 و يترفع للسنة الثانية مع بداية العام الجامعي القادم.”

ويعني هذا القرار، أن الطالب سيقوم بدراسة 45 ساعة دراسية خلال الفصلين الدراسيين الثاني والصيفي، وهو الأمر الأشبه بالمستحيل، خاصة وأن مواد السنة الدراسية الأولى تضم 30 ساعة (10 مواد) متطلبات كلية إجبارية من ضمنها مواد كالتشريح وعلم الأجنة، وعلم الأنسجة، ومقدمة في علم الفسيولوجيا، والكيمياء العضوية، والكيمياء العامة، والفيزياء العامة.

كما أن الطالب في السنة الأولى مطالب بإنجاز 6 ساعات متطلبات إجبارية إضافة إلى متطلبات الجامعة. أي أن مجموع ما على الطالب إنجازه في السنة الأولى في كليتي الطب وطب الأسنان هو 45 ساعة. علمًا بأن الدراسة في هاتين الكليتين تخضع للنظام السنوي أي أن الطالب مطالب بالنجاح في كافة المواد المطلوبة منه في السنة الأولى كي يستطيع الانتقال للسنة الدراسية الثانية.

وترى ذبحتونا أن هذا القرار طغي فيه الجانب المالي على أية جوانب أكاديمية. فإدارة الجامعة تعي تمامًا أن لا إمكانية ولا قدرة لأي طالب مهما كانت مؤهلاته وإمكانياته العلمية والذهنية، على اجتياز 45 ساعة في فصل دراسي وفصل صيفي فقط، وفي ظل هذا الزخم من المواد.

كما أن تعليمات الجامعة الأردنية، لا تسمح لطالب الطب في السنة الأولى بتسجيل أكثر من 18 ساعة للفصل الدراسي، و15 ساعة للفصل الصيفي، ما يعني أن تسجيل هؤلاء الطلبة يأتي مخالفًا لتعليمات إدارة الجامعة نفسها.

وجاء في ختام البيان: إننا في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا”، نطالب إدارة الجامعة الأردنية بالتراجع عن هذا القرار فورًأ وذلك حفاظًا على اسم كلية الطب في الجامعة الأردنية، وعلى سمعة خريجي الجامعة الذين كانوا الأميز على المستوى العربي والدولي.

كما نناشد وزارة التعليم العالي بالتدخل لوقف هذه القرارات التي أصبح المال وتحصيل المزيد منها الهدف والمحرك الرئيسي لسياسات جامعاتنا بعيدًا عن تطوير العملية التعليمية.

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