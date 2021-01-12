وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن تسجيل 19 وفاة و1461 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 308,670
أهم العناوين
جرينتش+2 09:22
الأمن العام : فيديو الإساءة لطفلين مصور خارج المملكة
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني