الأمن العام : فيديو الإساءة لطفلين مصور خارج المملكة

تكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن الفيديو الذي جرى تداوله اليوم وظهر خلاله طفلان تعرضا للإساءة والتربيط بواسطة حبال صور خارج المملكة .

وأضاف أن ادارة حماية الأسرة فور ورودها مقطع الفيديو عملت على التأكد من مكان تصويره والأطفال الذين ظهروا خلاله حيث جرى استدعاء والد الطفلين الذي أكد بعد الاستماع لاقواله إن طفليه يقيمان مع والدتهما خارج الأردن .

وتابع الناطق الاعلامي، ان ادارة حماية الأسرة ستقوم ووفق الاصول القانونية المتبعة بمخاطبة الجهات المعنية في تلك الدولة لمتابعة حالة الطفلين واتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بحمايتهما.

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