وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 33 وفاة و1176 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 309846
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أميركا.. عوامل ومظاهر أفول الدولة العظمى!
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