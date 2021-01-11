وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن تسجيل 19 وفاة و1461 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 308,670
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عبد الوهاب يقاضي الاذاعة المصرية للمساواة في الاجر بام كلثوم
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