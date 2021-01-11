عبد الوهاب يقاضي الاذاعة المصرية للمساواة في الاجر بام كلثوم

سطرت بصماته مجموعة من أروع ما أخرجته الموسيقى العربية، ومن هنا استطاع موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب أن يرسم علامات مضيئة في سماء التلحين ، إلا أنه اشتهر بالبخل والتمسك بحقه في أن تساويه الإذاعة بأم كلثوم في الأجر.

ففي أوج تألقهما، فوجئ الجميع برفع محمد كامل محامي موسيقار الأجيال دعوى قضائية على الإذاعة المصرية، مطالبا إياها بمساواته في الأجر مع قيثارة الغناء العربي «أم كلثوم».

«عبدالوهاب» أكد أنه إذا لم تراع الإذاعة المساواة بينه وبين «ثومة»، فسيتم وقف إذاعة ثمان من أغانيه، وهي «الكرنك، الحبيب المجهول، الفن والشباب، الملك، همسة، حياتي أنت، كليوباترا»، موضحا أن الإذاعة تذيع تلك الأغاني منذ عام 1945 دون أن تدفع له أي مقابل مادي عنها.

كما طالب عبدالوهاب الإذاعة بـ50 جنيها عن كل مرة أذيعت تلك الأغاني أو التي ستذاع في المستقبل.

يذكر أن الموسيقار محمد عبدالوهاب قد ولد فى 13 مارس 1901 بحي باب الشعرية أحد أحياء محافظة القاهرة، ووالده هو الشيخ محمد أبوعيسى قارئ ومؤذن جامع سيدي الشعراني بباب الشعرية، ووالدته فاطمة حجاز وله أختان، وقد التحق بمعهد الموسيقى العربية وتعلم العزف بالعود على يد الملحن محمد القصبجي وعمل كمنشد بفرقة على الكسار ونجيب الريحاني، ثم أعجب الفنان سيد درويش بصوته فعرض عليه العمل في فرقته مقابل 15 جنيها شهرياً.

أحب الشاعر أحمد شوقي وكان يعتبره مثله الأعلى الذي قدمه لكبار رجال الصحافة والأدب مثل طه حسين وعباس العقاد ورجال السايسة مثل سعد زغلول باشا ومحمود النقراشي حتى حاز على لقب بموسيقار الأجيال ولحن الكثير من الأعمال التي سطرت تاريخ الفن القديم والحديث مثل “حيران في دنيا الخيال” لليلى مراد، و”حمال الأسية” لفايزة أحمد، و”دلوقتى أو بعدين” لنجاة الصغيرة.

كما التقى بكوكب الشرق أم كلثوم عام 1964 في لقاء اشتهر بلقاء السحابحيث قدم لها لحن أنت عمري، وبعدها أنت الحب، وأمل حياتي،

تزوج عبد الوهاب 3 مرات الأولى، كانت من سيدة تكبره بـ25 سنة واشتركت معه في إنتاج فلمه الأول “الوردة البيضاء”، ثم تزوج من “إقبال” التي أنجب منها خمسة أولاد “أحمد وعصمت، عائشة ، محمد، عفت”،أما المرة الثالثة فكانت من “نهلة القدسي”،

توفي الموسيقار محمد عبدالوهاب يوم 4 مايو 1991 إثر جلطة بالمخ نتيجة إنزلاقه بأرضية منزله، وشيع في جنازة عسكرية بقرار رئاسي.