وزارة الصحة تعلن اليوم الاثنين عن تسجيل 19 وفاة و1461 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 308,670
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عمل سفيرا في الاردن.. من هو وليام بيرنز السياسي المخضرم الذي اختاره بايدن لرئاسة الـ”سي آي أي “
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