رئيس غرفة تجارة عمان يتوقع إلغاء الحظر الشامل يوم الجمعة

اعلن رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ، إن مطلب جميع القطاعات حول حظر الجمعة بات واضحاً بأن تكون كغيرها من الجمع ويوم طبيعي يسير كل شيء فيه كالمعتاد بلا أية استثناءات

وتوقع الحاج توفيق ، أن تشهد الجمعة المقبلة فك الحظر وفقاً لما أعلنته الحكومة سابقاً وتوصيات لجنة الأوبئة ، والرسائل التي أوصلها دولة الرئيس بشر الخصاونة في خطاب العرش حول وجود اجراءات إضافية بشأن الإغلاقات وفتح القطاعات

وأشار إلى أن عدداً كبيراً من أصحاب المنشآت والتجار الفئة الاكثر تضرراً ومطالبة بفك حظر الجمعة ، لا يقطنون بنفس مكان سكنهم ، وبالتالي فإن فكرة فك الحظر بمبدأ السير على الأقدام أو ما شابه لن يكون مجدياً

ولفت الحاج توفيق أن عودة القطاعات بشكل عام ، تحتاج للألتزام وتغليض العقوبات على المخالفين واحترام قانون الدفاع ، مبيناً أن الإنتهاء من الوباء لن يكون بالإغلاقات وإنما بالإلتزام وأخذ المطعوم ضد الفيروس والذي أصبح متاحاً

فيما دعا إلى ضروروة التسجيل على المنصة لأخذ اللقاح ، والإلتزام التام حتى مع وجود فتح القطاعات وعودة الحياة لطبيعتها

من جانب آخر كانت قد صرحت لجنة الاوبئة أن فك حظر يوم الجمعة سيستند للعديد من الأولويات ومنها الحالة الوبائية وظهور سلالات وموجات جديدة للفيروس تستدعي الحذر ، إلا أن هناك توجه من قبل الحكومة لفتح تدريجي للقطاعات بما يتلاءم مع الوضع العام

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