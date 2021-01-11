اسم على مسمى.. "عبد الناصر العويني" صاحب فيديو "بن علي هرب" يستذكر الساعات الأخيرة لرحيل الرئيس التونسي/ فيديو
أهم العناوين
جرينتش+2 01:51
الجيش السوري يجندل 11 ارهابيا بعملية نوعية خلف خطوط المجموعات المسلحة بمنطقة الغاب في ريف حماة الغربي
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني