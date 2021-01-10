ليبرمان يحذر من قيام نتنياهو بنقل الفوضى التي ارتكبها انصار ترامب في مقر ”الكابيتول“ الى إسرائيل، اذا خسر الانتخابات

حذّر زعيم حزب ”يسرائيل بيتنا“، “أفيجدور ليبرمان”، مساء امس السبت، من تكرار الفوضى التي ارتكبها مناصرو ترامب في مبنى ”الكابيتول“، في إسرائيل، متهما “نتنياهو” بالاعداد لخطة مشابهة في حال خسر الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة.

وقال “ليبرمان” إن خطة “نتنياهو” ستكون ”أكثر خطورة”، مردفا: ماا حصل في مبنى الكابيتول لا يمكن مقارنته بما يجهز له نتنياهو إذا خسر الانتخابات”،وفقا للقناة العبرية 12.

وأضاف “ليبرمان” أن خسارة “نتنياهو” في الانتخابات قد تدفعه إلى ارتكاب نفس المخطط الذي حصل في الولايات المتحدة، وربّما أكثر شدّة.

وقال “ليبرمان” ،أن رئيس الائتلاف الحكومي الأسبق، “دافيد بيطان”،قد رفض في السابق دعوات من “نتنياهو” للتصويت ضد نتائج الانتخابات.

ومن المقرر، أن تشهد إسرائيل انتخابات الكنيست، في مارس/آذار المقبل، حيث تعتبر هذه الانتخابات الرابعة خلال عامين.