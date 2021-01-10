تشكيلات ادارية واسعة في وزارة التربية والتعليم

قرر وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، إجراء تشكيلات إدارية واسعة في الوزارة، استاذا لأحكام المواد (89، 92، 181) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 وتعديلاته.

وقد شملت التشكيلات نقل أسامه عايد کساب شديفات مديرا لمديرية التربية والتعليم للواء الموقر ، وسامي حسن جمعة الوحش مديرا لتربية لواء دير علا، والدكتور علي حسين علي المزاودة مديرا لتربية لواءي الطبية والوسطية، والدكتور معن سرور محمد الشناق مديرا لمديرية التربية والتعليم للواء الكورة.

كما شملت التشكيلات، نقل الدكتور حسن علي حسين ملاك مديرا لتربية لواء البادية الشمالية الغربية، والدكتور عبدالحي سلام عبد المهدي القراله مديرا لتربية منطقةالكرك، ومي احمد حشمان الرهايفه مديرا لمديرية تربية لواء المزار الجنوبي، والدكتور سميه محمد عبدالرحمن البرديني مديرا لتربية البادية الجنوبية، واحمد عمر عبدالهادي المساعفه مديرا للشؤون التعليمية في مديرية تربية لواء ناعور.

كما قرر النعيمي اجراء تنقلات شملت عددا من العاملين في مديريات التربية.

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