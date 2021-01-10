ليبرمان يحذر من قيام نتنياهو بنقل الفوضى التي ارتكبها انصار ترامب في مقر ”الكابيتول“ الى إسرائيل، اذا خسر الانتخابات
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جرينتش+2 11:28
تحذير.. الصهاينة والامريكان يحولون شبكات التواصل الاجتماعي الى ادوات تضليل وتجسس

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