ليبرمان يحذر من قيام نتنياهو بنقل الفوضى التي ارتكبها انصار ترامب في مقر ”الكابيتول“ الى إسرائيل، اذا خسر الانتخابات
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جرينتش+2 03:27
بيلوسي تدعو الديمقراطيين للعودة إلى واشنطن هذا الأسبوع.. وبينس لا يستبعد تطبيق التعديل 25 وعزل ترامب
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