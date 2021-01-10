الدفعة الأولى من مطعوم سينوفارم المضاد للكورونا وصلت الأردن

وصلت الى مطار الملكة علياء الدولي، مساء أمس السبت، أول دفعة من مطعوم “سينوفارم” الصيني الإماراتي المضاد لفيروس كورونا الى الاردن وتعد اول شحنة لقاحات مضادة للفيروس تصل المملكة بعد اجازة استخدامه عالميا.

وكان وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، أعلن في وقت سابق أمس ، عن بدء البرنامج الوطني للتطعيم ضد كورونا صباح الأربعاء المقبل، بعد وصول الدفعة الأولى من اللقاح الصيني الاماراتي، و توقع وصول اول شحنة من لقاح (فايزر) الاثنين المقبل.

ودعت وزارة الصحة المواطنين الى ضرورة المبادرة للتسجيل لتلقي لقاح كوفيد-19، عبر الرابط المخصص لهذه الغاية ( vaccine.jo/cvms ).

وستنقل وزارة الصحة المطعوم من أرض المطار، إلى المستودعات المخصصة لتخزين المطاعيم في مستودع الامصال والمطاعيم في منطقة شفا بدران ليتم حفظه في ثلاجات وظروف ملائمة بعد أن استكملت الوزارة استعداداتها لتخزين المطاعيم تمهيدا لاستخدامها.

وكانت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، منحت اليوم السبت، الإذن بالاستخدام الطارئ لمطعوم (سينوفارم)، الذي يجيز إعطاءه داخل المملكة، بعد أن وافقت من قبل على الاستخدام الطارئ لمطعوم (فايزر).

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