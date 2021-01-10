البدء بإستقبال طلبات الإلتحاق بالكلية العسكرية من الذكور و الإناث/ رابط

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي عن البدء بإستقبال طلبات الإلتحاق بالكلية العسكرية الملكية دورة ضباط فرسان المستقبل رقم /4 للعام 2021 من (الذكور و الإناث) الحاصلين على الشهادة الجامعية البكالوريوس .

ودعت الراغبين بتقديم طلبات الإلتحاق وللإطلاع على الشروط والتعليمات وكيفية الدفع الإلكتروني لقيمة طلب التجنيد عبر تطبيق ( أي فواتيركم efawateercom ) يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني لطلبات التجنيد على الرابط (https://tajneed.jaf.mil.jo) إعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 10/01/2021 ولغاية مساء يوم الأحد الموافق 24/01/2021.

وأوضحت أنه سيتم بدء تقديم الطلبات إعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 10/01/2021 ولغاية مساء يوم الأحد الموافق 24/01/2021 وحسب الشروط والتعليمات التالية :

شروط القبول:

أ . أن يكون أردني الجنسية .

ب. أن لا يتجاوز العمر عن (26) عاماً حتى تاريخ 31/12/2021 أي مواليد (1/1/1996) وما بعد .

جـ. أن يكون أعزباً .

د . أن لا يقل الطول عن 165سم للذكور و 155 سم للإناث وان يتناسب الطول مع الوزن وأن يكون لائق من الناحية الصحية وفقا لما تقرره اللجنة الطبية المختصة .

هـ. أن لا يكون من العسكريين العاملين أو له خدمه عسكرية سابقة في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي او الأجهزة الأمنية الأخرى .

و. أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والإختلاس والرشوة وسوء الائتمان أو أي جريمة تخل بالأخلاق العامة .

ز. أن لا يقل المعدل في الثانوية العامة عن “65%” ولجميع الفروع .

حـ. أن يكون خريج إحدى الجامعات الأردنية أو غير الأردنية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

ط. أن لا يكون للطالب المتقدم شقيق أو شقيقه على مقاعد الدراسة حالياً في (جامعة مؤتة / الجناح العسكري ( امن , جيش) , كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية , كلية الأميرة منى للتمريض , كلية الملك حسين الجوية ( طيار) , او على مقاعد الدراسة حالياً كبعثه عسكرية على نفقة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ) .

الوثائق المطلوبة:

أ. صورة مصدقة عن هوية الأحوال المدنية (الهوية الشخصية ) لمقدم الطلب .

ب. صورة مصدقة عن المصدقة الجامعية وصورة مصدقة عن كشف علامات الجامعة..

جـ. صورة مصدقة عن معادلة الشهادة الجامعية غير الأردنية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

د. صورة مصدقة عن كشف علامات الثانوية العامة الأردنية .

هـ. صورة مصدقة عن كشف علامات الثانوية العامة غير الأردنية + صورة مصدقة عن المعادلة من وزارة التربية والتعليم .

ز. صورة مصدقة عن دفتر العائلة (ساري المفعول) صفحة الأب ومقدم الطلب وإذا كان الأب متوفيا ً شهادة الوفاة الأصلية مبينا ً فيها مكان الولادة .

حـ. صورة مصدقة عن شهادة الولادة لمقدم الطلب .

ط. صورة عن قرار التقاعد إذا كان أحد الوالدين متقاعد من القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

أو أحد الأجهزة الأمنية أو شهاده خطيه من وحدته تثبت انه على رأس عمله وصوره عن شهادة التعيين .

ي. صورة شخصية حديثة قياس (4#6 ) عدد /1 .

ويتم دفع قيمة طلب التجنيد عن طريق تطبيق ( إي فواتيركم efawateercom ) وتعبئة الطلب وإرسال الوثائق المطلوبة الكترونياً من خلال الرابط ( https://tajneed.jaf.mil.jo ) فقط ( يتم سحب جميع الوثائق المطلوبة سكانر وتحويله إلى ملفPDF واحد ثم إرفاقها مع الطلب الكترونياً ) سيتم استقبال الطلبات من خلال الموقع الالكتروني لطلبات تجنيد الضباط اعتباراً من يوم الأحد الموافق 10/01/2021 ولغاية يوم الأحد الموافق 24/01/2021 , لمزيد من المعلومات يرجى

متابعة الموقع الالكتروني للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي

( WWW.jaf.mil.jo ) أو الدخول مباشرة إلى الرابط (https://tajneed.jaf.mil.jo) .

4. لن يتم النظر بأي طلب مخالف للشروط أو كان به نقص بالوثائق أو كانت الوثائق غير مصدقة .