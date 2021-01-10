وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد عن تسجيل 15 وفاة و1250 إصابة محلية جديدة بالكورونا ليصبح المجموع الكلي 307209
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الامن يعيد 60 ألف دينار فقدها مواطن اردني واخفاها وافد عربي
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